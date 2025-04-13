В Италии анонсировали визит вице-президента США в Рим

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 18 апреля встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в правительственном дворце Киджи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на график итальянского премьера, распространенный его канцелярией.

По данным итальянских СМИ, что Вэнс планирует посетить пасхальную мессу в Ватикане, которая состоится 20 апреля, и встретиться с папой Римским Франциском. Отмечается, что аудиенция у 88-летнего понтифика будет зависеть от состояния здоровья последнего, поскольку в середине февраля папу Римского госпитализировали с инфекцией дыхательных путей, и он до сих пор проходит курс лечения, хотя и уже начал появляться на публике.

7 апреля издание Corriere della Sera писало, что Мелони 16 апреля может отправиться с визитом в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом. По данным источника, Мелони, имеющая хорошие отношения с Трампом, может стать посредником в переговорах по этой теме между Евросоюзом и Соединенными Штатами. В статье указано, что премьер планирует добиться взаимных тарифов в 10%.

Ранее личные номера президента и премьера Италии выставили на продажу за €50.