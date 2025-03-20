Французскому ученому отказали во въезде в США из-за критики Трампа в личной переписке

Французскому ученому отказали во въезде в США из-за критики президента Дональда Трампа в переписке, пишет Daily Mail.

Французский исследователь космоса, имя которого не разглашается, был депортирован из США после того, как сотрудники иммиграционной службы обнаружили на его телефоне текстовые сообщения с критикой президента Дональда Трампа. Ученый направлялся в Хьюстон для участия в научной конференции, когда его задержали в аэропорту для случайного досмотра.

Сообщается, что его личное и профессиональное оборудование, включая телефон и ноутбук, было конфисковано. Филипп Батист, министр высшего образования и научных исследований Франции, резко осудил действия американских властей.

«Эта мера, по-видимому, была предпринята из-за переписки исследователя с коллегами и друзьями, в которой он выражал личное мнение о научной политике администрации Трампа», — заявил Батист.

В тот же день, когда ученому отказали во въезде, министр призвал американских исследователей рассмотреть возможность переезда во Францию.

«Многие известные ученые уже задаются вопросом о своем будущем в Соединенных Штатах. Мы, естественно, хотели бы приветствовать некоторых из них», — добавил политик.

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