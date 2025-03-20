Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Французскому ученому отказали во въезде в США из-за критики Трампа в личной переписке

Daily Мail: ученому из Франции запретили въезд в США из-за критики Трампа
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Французскому ученому отказали во въезде в США из-за критики президента Дональда Трампа в переписке, пишет Daily Mail.

Французский исследователь космоса, имя которого не разглашается, был депортирован из США после того, как сотрудники иммиграционной службы обнаружили на его телефоне текстовые сообщения с критикой президента Дональда Трампа. Ученый направлялся в Хьюстон для участия в научной конференции, когда его задержали в аэропорту для случайного досмотра.

Сообщается, что его личное и профессиональное оборудование, включая телефон и ноутбук, было конфисковано. Филипп Батист, министр высшего образования и научных исследований Франции, резко осудил действия американских властей.

«Эта мера, по-видимому, была предпринята из-за переписки исследователя с коллегами и друзьями, в которой он выражал личное мнение о научной политике администрации Трампа», — заявил Батист.

В тот же день, когда ученому отказали во въезде, министр призвал американских исследователей рассмотреть возможность переезда во Францию.

«Многие известные ученые уже задаются вопросом о своем будущем в Соединенных Штатах. Мы, естественно, хотели бы приветствовать некоторых из них», — добавил политик.

Ранее Дональд Трамп опубликовал свою голую фотографию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами