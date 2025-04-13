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Российский политолог увидел желание европейской элиты завершить конфликт на Украине

Журавлев: европейская элита захотела отставки Зеленского и завершения конфликта
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Stephanie Lecocq/Reuters

Заявления об отставке президента Украины Владимира Зеленского зазвучали пока не во всей Европе, однако желание убрать украинского лидера есть у ориентированной на США и российскую нефть части европейской элиты. Об этом сообщил в беседе с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, капитуляция Украины выгодна Европе, однако идеологизированные лидеры крупных стран ЕС не хотят это видеть. Евросоюз не хочет вступать в открытое противостояние с РФ и потому может «прощупывать» реакцию мирового сообщества на возможность отставки Зеленского, отметил Журавлев.

Он считает, что отставка украинского президента «упростит ситуацию», поскольку Зеленский «на себя накрутил очень многое», и не готов идти на договоренности. А с новым президентом будет легче договориться, поскольку у него не будет «такого хвоста», добавил политолог.

До этого профессор Хельсинкского университета и политолог Туомас Малинен заявил, что для заключения долгосрочного мира на Украине Вооруженные силы Украины должны сдаться. Профессор указал, что президент США Дональд Трамп может быстро этого добиться, прекратив поддерживать Украину и заставив Зеленского уйти в отставку. В противном случае российская армия может дойти до Киева, считает Малинен.

Ранее в России рассказали, каким должен быть следующий президент Украины.

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