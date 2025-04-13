России отказали в участии в мероприятиях ко дню освобождения Маутхаузена

Австрия не допустила РФ к мероприятиям по случаю освобождения Маутхаузена

Посольство РФ в Австрии получило отказ в участии в памятной церемонии по случаю освобождения нацистского концлагеря Маутхаузен. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

«Организаторы торжеств по случаю годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен, которые в этом году пройдут 11 мая, продолжают свою ущербную практику отказа в приглашении представителей посольства и других российских загранучреждений», — заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

Власти Австрии третий год подряд не допускают Россию к официальным мероприятиям по случаю освобождения нацистского концлагеря Маутхаузен.

Немецкий концлагерь Маутхаузен располагался вблизи одноименного австрийского города с 1938 по 1945 год. В лагере содержалось до 335 тыс. человек.

В апреле прошлого года МИД России вызвало посла Австрии в Москве Вернера Альмхофера в связи с высылкой двух российских дипломатов по решению Вены. В МИД уточнили, что в ходе общения с послом ему указали на то, что действия Вены — это недружественный шаг, который «еще более отягощает находящиеся в кризисе» отношения двух государств.

Ранее в бывшем концлагере Заксенхаузен в книге отзывов нашли антисемитские записи.