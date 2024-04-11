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Посла Австрии вызвали в МИД из-за дипломатов России

Посла Австрии в Москве вызвали в МИД из-за высылки двух российских дипломатов

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Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало в свое здание на Смоленской площади посла Австрии в Москве Вернера Альмхофера, решение связано с высылкой двух российских дипломатов по решению Вены. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«11 апреля в МИД России был вызван Альмхофер. Ему заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением «persona non grata» двух сотрудников посольства России в Австрии», — говорится в публикации министерства.

В МИД уточнили, что в ходе общения с послом ему указали на то, что действия Вены — это недружественный шаг, который «еще более отягощает находящиеся в кризисе» отношения двух государств.

Также в российском ведомстве констатировали, что Австрия таким образом наносит серьезный ущерб собственному авторитету, так как страна «позиционировала себя как нейтральное государство и как площадку для международной дипломатии».

Согласно сообщению, Альмхофер получил внутри здания МИД ноту о том, что в ответ Россия высылает сотрудника австрийского посольства в Москве. Работник должен покинуть территорию страны не позднее 18 апреля включительно, заключили в ведомстве.

О высылке дипломатов России из Вены стало известно в середине марта. В МИД Австрии утверждали, что сотрудники совершили действия, «несовместимые с их дипломатическим статусом», не приведя деталей.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер высказался о судьбе отношений России и Запада.

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