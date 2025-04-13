Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс заявил, что промышленные мощности Соединенных Штатов помогли союзникам победить во Второй мировой войне. Его слова приводит Asia Times.

По его словам, «что действительно помогло Америке, что действительно помогло союзникам победить во Второй мировой войне, так это американская промышленность».

«Это позволило маршалу Жукову из Советского Союза пройти весь путь от Москвы до Берлина с 600 000 транспортных средств, грузовиков — не забывайте, немецкая армия тогда была механизирована лишь наполовину. Мы сделали это возможным с десятками тысяч самолетов и сотнями тысяч транспортных средств для Советов, чтобы победить», — сказал Принс.

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что Россия «помогла США» одержать победу во Второй мировой войне, потеряв «60 млн жизней».

Ранее Вучич заявил, что Сербия сама освободилась во Вторую мировую войну.