В Германии рассказали, как Трамп справляется с возникшим из-за пошлин хаосом

Президент США Дональд Трамп начал кадровые перестановки в своей администрации в попытке урегулировать ситуацию на рынках, обострившуюся из-за введения таможенных пошлин. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Как отметили авторы статьи, происходящие в команде американского лидера изменения свидетельствуют о том, что «тарифная война» пошла не по плану. В частности, это касается попыток «возвысить» министра финансов страны Скотта Бессента.

«[Такой шаг] призван внести некоторое спокойствие в «торговый триллер»: его (Бессента. — «Газета.Ru») считают голосом разума в постоянном хаосе администрации Трампа», — подчеркивается в материале.

При этом министру торговли США Говарду Лютнику была отведена роль «плохого полицейского», а советник по торговле при администрации страны Питер Наварро и вовсе рискует «оказаться не у дел». Журналисты уточнили, что последнего чиновника уже назначили «козлом отпущения» на случай, если начатая Трампом реорганизация глобальной экономики окажется провальной и ударит по самим американцам.

9 апреля президент США объявил о приостановке действия таможенных пошлин на товары, ввозимые из более 75 стран мира. Глава государства уточнил, что соответствующая продукция не будет облагаться тарифами в течение 90 дней.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с американскими пошлинами.