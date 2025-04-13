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В офисе Зеленского недовольны, что украинцы не подписывают «молодежные контракты» с ВСУ

Палиса: молодежный контракт с ВСУ подписали 500 человек, цифра должна быть больше
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Efrem Lukatsky/AP

Замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что на данный момент так называемый «молодежный контракт» с ВСУ подписали до 500 человек, и эта цифра должна быть больше. Его слова приводит издание Bihus.info.

«По памяти, не хочу вводить в заблуждение. Но на самом деле мне бы хотелось, чтобы цифра была больше. Там что-то, возможно, до 500 человек, как-то так. Хотя заявок было очень много», – сказал Палиса.

По его словам, офис президента Украины изучает, почему не доходит дело до подписания контракта. Одной из причин он назвал «влияние родителей». Палиса заверил, что Киев проанализирует ситуацию и сделает вывод, «где нужно допилить что-то».

Сейчас лица в возрасте от 18 до 24 лет не призываются на Украине на военную службу по мобилизации. При этом их активно призывают подписывать «молодежные контракты» на добровольной основе. По словам Ковалюка, он активно отговаривает молодых людей от присоединения к этой инициативе. При этом его дочь служила в Вооруженных силах Украины, а затем перешла на работу в ТЦК.

Ранее в ВСУ заявили, что будут мобилизовывать 18-летних.

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