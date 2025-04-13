Политтехнолог сравнил план Келлога по Украине с инициативой Орбана

Идея специального посланника президента США Кита Келлога о разделе Украины на зоны влияния представляет собой видоизмененный план, предложенный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил политтехнолог Михаил Павлив.

«План раздела Украины по Келлогу — это сильно переосмысленный, но все тот же план Орбана», — сказал эксперт.

Речь идет об инициативе, которую председатель венгерского правительства представил в начале декабря 2024 года на встрече в американском штате Флорида. Переговоры в узком кругу состоялись в резиденции Мар-а-Лаго, которая принадлежит президенту США Дональду Трампу. Как отметил Павлив, в том числе в беседе принимал участие Келлог.

На встрече Орбан предлагал создать на большей части подконтрольной Киеву территории долгосрочную демилитаризованную зону. Если бы эта инициатива была реализована, украинским властям остались бы земли западнее города Житомир до молдавской границы.

По словам политтехнолога, в плане Келлога украинское руководство должно контролировать условное «левобережье». Оно практически соответствует демилитаризованной зоне в плане премьер-министра Венгрии, но последний включил в эти территории еще и столицу. Более того, Орбан не предлагал размещать в зоне конфликта британских и французских миротворцев.

На этом фоне Павлив пришел к выводу, что специальный посланник Трампа решил сыграть роль «плохого полицейского». Таким образом у США появится шанс пойти на уступки в процессе урегулирования конфликта на Украине, например, согласившись заменить французских и британских военных на контингент из КНР и Саудовской Аравии.

11 апреля Келлог представил план разделения Украины на зоны контроля, как это было с Берлином в 1945 году. Тогда в столице побежденной Германии были созданы русская, американская, британская и французская зоны влияния.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ предупредили о негативных последствиях разделения Украины на зоны влияния.