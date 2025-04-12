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В МИД РФ напомнили об «очагах токсичности» на Украине

Мирошник: раздел Украины на зоны контроля спровоцирует эскалацию конфликта
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Алексей Куденко/РИА Новости

Инициатива специального посланника президента США Кита Келлога о разделе Украины на зоны контроля между РФ и европейскими государствами является одним из вариантов заморозки конфликта и может спровоцировать его дальнейшую эскалацию. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил посол по особым поручениям российского министерства иностранных дел Родион Мирошник.

«Сохранение там (на Украине — «Газета.Ru») милитаризации, формирование радикально настроенных элементов — это один из вариантов заморозки, который через какое-то время может быть реализован через новый уровень эскалации», — сказал дипломат.

Он уточнил, что в случае реализации идеи на Украине сохранится «очаг токсичности». По мнению Мирошника, Киев использует данное ему время «на зализывание ран». В том числе украинское руководство проанализирует полученный за последние три года опыт и с помощью Великобритании подготовит десятки тысяч солдат для продолжения боевых действий.

Как отметил дипломат, Москва настаивает на системном урегулировании конфликта. При этом предложенный Келлогом план не отвечает этой цели.

«Это констатация оккупации. Разговоры о силах сдерживания, о миротворческих контингентах — речь идет о том, что они попытаются зайти на эту территорию и зафиксировать свою оккупационную или подмандатную зону», — резюмировал Мирошник.

11 апреля специальный посланник президента США Дональда Трампа предложил разделить Украину на зоны контроля, как это было с Берлином в 1945 году. Келлог уточнил, что после окончания Второй мировой войны в немецкой столице были созданы русская, британская, американская и французская зоны влияния.

Ранее специальный посланник президента США Стивен Уиткофф назвал самый быстрый способ достичь мира на Украине.

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