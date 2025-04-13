Посол России Андрей Келин отверг существование российской угрозы для Британии. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Би-би-си».

Он прокомментировал публикации в британских СМИ о том, что в случае конфликта с НАТО, Россия планирует отрезать Британию от Европы, уничтожив энергетические кабели, а также трубопроводы, по которым страна получает газ из Норвегии.

«Я отвергаю существование угрозы для Великобритании, она была полностью выдумана. Нет никакой угрозы для Великобритании со стороны России. Но если Великобритания хочет ухудшать отношения, изобретать новые угрозы, преподносимые как исходящие из России, что не так, то это ее дело», — пояснил Келин.

Кроме того, Келин с иронией прокомментировал подозрения в том, что Россия ведет слежку за британскими подводными лодками с ядерным оружием — по словам посла, России «очень интересно» следить за устаревшими подлодками с еще более устаревшим ядерным оружием.

В Грузии также указали на «трагическое» положение Британии — так премьер Ираклий Кобахидзе прокомментировал санкции в адрес генерального прокурора Грузии Георгия Габиташвили и других представителей силовых ведомств.

Ранее руководство Грузии обвинили в помощи России в обходе санкций.