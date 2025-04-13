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Посол РФ в Австрии рассказал об актах вандализма в отношении воинских мемориалов

Посол РФ в Вене Любинский заявил о крахе попыток отменить Россию
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Depositphotos

Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский рассказал в интервью «Известиям», что пыпытки австрийских властей «изолировать или отменить» Россию и ее культуру теряпят крах и вызывают разочарование.

«Отрадно, что, судя по тем письмам и обращениям, которые мы получаем, австрийцы, что называется, не ведутся на пропаганду в масс-медиа», — сообщил дипломат.

Он выразил уверенность в том, что принизить или замолчать решающую роль Красной армии в освобождении Европы от нацизма не получится. Любинский упомянул, что на военных мемориалах периодически происходят акты вандализма, расследование которых обычно оказывается безрезультатным.

«Но реагируют на такого рода обращения австрийские власти на федеральном и местном уровне всегда очень серьезно, и, как правило, последствия быстро устраняются», — признал посол.

В феврале он обвинил Австрию в том, что она ввела жесткую визовую блокаду, которая мешает ротации сотрудников посольства и постоянных представительств Российской Федерации при международных организациях, таких как ООН и ОБСЕ. По словам дпиломата, Россия расценивает многочисленные случаи отказа в выдаче виз делегатам международных мероприятий в Вене как решительно неприемлемые и серьезно подрывающие авторитет и востребованность австрийского государства в российском планировании.

Ранее Захарова осудила главу МИД Австрии за слова о давлении на Москву.

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