Анкара изучит информацию об атаке украинских дронов на станцию «Турецкого потока»

Турция изучает сведения Минобороны России об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на компрессорную станцию «Кореновская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает газоснабжение экспортного газопровода «Турецкий поток». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«На данный момент информация изучается», — отметил собеседник агентства.

Незадолго до этого министерство обороны России сообщило, что ВСУ с применением восьми беспилотных летательных аппаратов совершили атаку по компрессорной станции «Кореновская». Все украинские дроны были сбиты средствами противовоздушной обороны и огневыми группами, подчеркнули в ведомстве. Ущерба станции не было допущено. В Минобороны назвали атаку по международному энергетическому объекту «намеренной».

2 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва довела до сведения Вашингтона информацию о нарушениях Киевом соглашения по отказу от ударов по объектам энергетики. Американской стороне передали список со всеми энергообъектами РФ, которые были атакованы Вооруженными силами Украины после начала действия моратория. Представитель Кремля рассказал, что американцы пообещали дать оперативный ответ на этот счет, однако его пока нет.

Ранее Захарова объяснила, почему ВСУ продолжают бить по энергообъектам России.