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В Азербайджане заявили о готовности делать шаги в сторону выстраивания доверия с Арменией

Алиев заявил о готовности Азербайджана выстраивать доверие с Арменией
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Азербайджан готов к началу шагов по выстраиванию доверия с Арменией. Об этом азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил на международном форуме «На пути к новому мировому порядку» в Баку, передает ТАСС.

По его словам, пока сложно представить, чтобы Азербайджан и Армения стали дружескими государствами, «это нереалистично», говорить об экономической интеграции тоже преждевременно.

Но Азербайджан готов начать делать небольшие шаги в направлении выстраивания доверия с Республикой Армения, подчеркнул Алиев.

Политик добавил, что недавно несколько подобных инициатив были предложены Азербайджану со стороны партнеров из Грузии. В Баку ответили положительно на это и отметили, что ждут позиции от Еревана.

По словам Алиева, если все получится, то могут начаться небольшие шаги по выстраиванию доверия. В качестве примера таких шагов он привел взаимные визиты журналистов, а также совместные сессии Азербайджана и Армении на тему трансграничных рек.

Ранее Алиев назвал два условия для подписания мира с Арменией.

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