Bloomberg назвал дату совещания высшего руководства Китая из-за пошлин Трампа

Власти Китая 10 апреля обсудят меры по стимулированию экономики и стабилизации финансового рынка после решения президента США Дональда Трампа повысить импортные пошлины на товары из страны до 125%. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Специальная встреча будет посвящена мерам поддержки жилищного строительства, потребительских расходов и технологических инноваций», — говорится в сообщении.

Источники агентства отметили, что дата обсуждения может измениться.

До этого представитель минкоммерции КНР Хэ Юнцянь говорила, что власти Китая не будут мириться с экономическим давлением со стороны Вашингтона и продолжат отстаивать свои интересы.

9 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке действия пошлин США в отношении свыше 75 стран. Кроме того, он заявил, что США немедленно повышают пошлины против Китая до 125%. По его словам, КНР проявила «неуважение к мировым рынкам».

Ранее в Китае заявили, что победителей в тарифной войне не будет.