Президент Польши Дуда назвал Трампа лучшим шансом для мира на Украине

Президент Польши Анджей Дуда назвал американского лидера Дональда Трампа лучшим шансом для мира на Украине. Его слова приводит «РБК-Украина».

Польский лидер выразил уверенность в том, что только Трамп способен вынудить Россию прекратить специальную военную операцию на Украине.

Дуда добавил, что санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» во время первого президентского срока Трампа и «препятствование энергетическим амбициям» России из-за государственной энергетической корпорации «Газпром» является достаточным доказательством того, что американский президент «знает, куда бить».

Накануне стало известно, что администрация США включила в проект соглашения с Украиной по полезным ископаемым требование передать контроль над украинским участком трубопровода «Газпрома», идущего в Европу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров, прошедших в Вашингтоне. Атмосфера встречи была охарактеризована как «крайне антагонистическая». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили, что США могут принудить Украину к миру ради ее полезных ископаемых.