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В России заявили, что США могут принудить Украину к миру ради ее полезных ископаемых

Сальдо: США будет трудно использовать недра Украины без принуждения ее к миру
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Mariam Zuhaib/AP

Администрация президента США Дональда Трампа будет трудно начинать добычу полезных ископаемых на Украине в условиях боевых действий, поэтому американские власти могут заставить Киев согласиться на мир с Москвой. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

По мнению чиновника, Трамп до последнего будет «давить» на президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы заключить между Вашингтоном и Киевом «колониальный договор» о контроле над полезными ископаемыми республики.

Администрация США включила в проект соглашения с Украиной по полезным ископаемым требование передать контроль над украинским участком трубопровода «Газпрома», идущего в Европу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров, прошедших 11 апреля в Вашингтоне. Атмосфера встречи была охарактеризована как «крайне антагонистическая». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил, что Украина не согласилась подписать новый проект соглашения по полезным ископаемым, предложенный США.

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