Посол в ФРГ считает «научной фантастикой» систему безопасности в Европе без РФ

Идеи некоторых европейских стран о формировании системы безопасности континента без участия России или против нее являются «научной фантастикой». Об этом заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung.

«Принятие желаемого за действительное в некоторых западноевропейских столицах, что в Европе можно организовать хорошую систему безопасности без России или против России, кажется мне научной фантастикой», — сказал глава российский дипмиссии.

Нечаев отметил, что РФ никогда не угрожала Германии и страны связывали партнерские отношения, но «эти мосты были разрушены не РФ». Несмотря на это, подчеркнул посол, в Германии растет желание вновь наладить отношения.

Он также добавил, что рекомендации немецкого МИД не приглашать российских представителей на мероприятия по случаю окончания Второй мировой войны вызывают горькое разочарование.

До этого немецкий аналитик Александр Рар высказал мнение, что лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, которому предстоит стать канцлером Германии, может внести изменения в позицию официального Берлина по украинскому конфликту и отношениям с РФ.

Ранее глава МИД Венгрии назвал невозможной безопасность Европы без учета интересов РФ.