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Глава МИД Венгрии назвал невозможной безопасность Европы без учета интересов РФ

Сийярто считает невозможной архитектуру безопасности Европы без России
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AP

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth заявил, что говорить о новой долгосрочной архитектуре безопасности в Европе невозможно без учета интересов РФ.

По словам дипломата, он не относится к тем, кто видит в России угрозу для ЕС.

«Более того, я думаю, что невозможно говорить об архитектуре европейской безопасности, обеспечивающей долгосрочное спокойствие и мир, не беря Россию в расчет», — сказал Сийярто.

Он также назвал ошибкой блокирование каналов связи с Москвой.

«Мы поддерживали открытыми дипломатические каналы с Россией в течение трех лет, теперь эти каналы открыл и [президент США] Дональд Трамп», — сообщил министр.

Он добавил, что отказ от контактов перечеркивает надежду на мир.

Вечером 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед согражданами по телевидению и сделал несколько заявлений, сразу попавших в заголовки мировых СМИ. В частности, политик заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США Дональда Трампа по этому поводу, назвал армию республики «самой боеспособной в Европе» и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров.

Ранее Трамп «наконец-то» начал давить на Россию.

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