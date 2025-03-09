Глава МИД Венгрии назвал невозможной безопасность Европы без учета интересов РФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth заявил, что говорить о новой долгосрочной архитектуре безопасности в Европе невозможно без учета интересов РФ.

По словам дипломата, он не относится к тем, кто видит в России угрозу для ЕС.

«Более того, я думаю, что невозможно говорить об архитектуре европейской безопасности, обеспечивающей долгосрочное спокойствие и мир, не беря Россию в расчет», — сказал Сийярто.

Он также назвал ошибкой блокирование каналов связи с Москвой.

«Мы поддерживали открытыми дипломатические каналы с Россией в течение трех лет, теперь эти каналы открыл и [президент США] Дональд Трамп», — сообщил министр.

Он добавил, что отказ от контактов перечеркивает надежду на мир.

Вечером 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед согражданами по телевидению и сделал несколько заявлений, сразу попавших в заголовки мировых СМИ. В частности, политик заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США Дональда Трампа по этому поводу, назвал армию республики «самой боеспособной в Европе» и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров.

Ранее Трамп «наконец-то» начал давить на Россию.