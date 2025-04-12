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Эксперт раскрыл, какие города Украины хотят оккупировать французы и британцы

Аналитик Горбачев: Запад хочет взять Львов, Киев, Одессу и расчленить Украину
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Запад словами о миротворческом контингенте на Украине прикрывает идеи об оккупации и расчленении страны, в Британии и Франции «положили глаз» на Львов, Киев и Одессу. Об этом РИА Новости заявил военный эксперт Сергей Горбачев.

«Запад исказил в информационном пространстве и сознании людей само понимание термина миротворческих сил. Под флагом миротворцев прикрываются далеко идущие планы по введению оккупационных войск и расчленению Украины», — подчеркнул он.

Как отметил Горбачев, миротворцы размещаются на территориях других стран в соответствии с решением ООН и с согласия сторон конфликта.

Однако в случае с Украиной, обратил внимание военный эксперт, британцы и французы «положили глаз» на Львов, Киев и Одессу, которые далеко от линии боевого соприкосновения.

До этого в Службе внешней разведки России заявили, что Запад планирует ввести на Украину под видом миротворческой миссии контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии.

Ранее Каллас заявила, что в ЕС и НАТО обсуждают отправку войск на Украину.

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