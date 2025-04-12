В КНР считают, что американские пошлины могут спровоцировать гуманитарный кризис

Американские пошлины могут спровоцировать гуманитарный кризис в ряде стран. Об этом заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао в разговоре с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой, сообщается на сайте китайского министерства коммерции.

Во время беседы они обсудили несколько тем, включая пошлины США, защиту многосторонней торговой системы и обеспечение реализации роли ВТО.

«Взаимные пошлины США нанесут огромный ущерб развивающимся странам, особенно наименее развитым государствам, и могут даже спровоцировать гуманитарный кризис», — сказал Ван Вэньтао.

11 апреля минкоммерции КНР сообщало, что Китай подал новый иск во Всемирную торговую организацию в связи с очередным повышением американских пошлин.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Спустя некоторое время он приостановил действие тарифов для ряда стран.

Ранее Трамп прокомментировал торговую эскалацию с Китаем.