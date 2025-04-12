В Эквадоре прокомментировали сообщения о недопуске россиян в страну

Въезд россиян на территорию Эквадора идет в нормальном режиме. Об этом РИА Новости заявили в министерстве иностранных дел Эквадора на фоне сообщений о недопуске россиян в латиноамериканскую страну.

«Что касается миграционного контроля, то МИД Эквадора сообщает, что въезд россиян на территорию страны осуществляется в нормальном режиме. Процесс допуска или отказа в допуске реализуется в соответствии с действующим миграционным законодательством Эквадора, вне зависимости от национальности», — заявили эквадорском МИД.

В дипломатическом ведомстве также заявили, что подтверждают свои обязательства по двусторонним соглашениям с Россиейю

10 апреля РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что ряд граждан РФ столкнулись с проблемами при въезде в Эквадор. По информации источника, россиян отправляли на дополнительные собеседования или отказывали во въезде в эту страну.

До этого посольство Российской Федерации потребовало от МИД Эквадора отменить запреты на въезд граждан России.

Ранее сообщалось, что российские соотечественники в Аргентине переживают из-за своего неясного статуса.