РФ потребовала от Эквадора отменить запреты на въезд россиян

Посольство Российской Федерации потребовало от МИД Эквадора отменить запреты на въезд граждан РФ в латиноамериканскую страну. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан.

По его словам, российские дипломаты провели разговор с главой эквадорского МИД Габриэлой Соммерфельд, в ходе которого она пообещала срочно разобраться в ситуации. Во время беседы она подчеркнула, что такие действия не должны предприниматься в отношении дружественной России, заявил Спринчан.

«Мы потребовали отменить запреты на въезд для россиян, поскольку существует соглашение между Россией и Эквадором, разрешающее безвизовый въезд на срок до 90 дней», — сказал он.

Посол отметил, что эти отказы во въезде без объяснений конкретных претензий к россиянам являются незаконными. По его словам, за последние дни шестеро граждан РФ не были допущены в Эквадор.

«Все они не имели возможности написать нам какие-либо заявления, россияне находились в помещениях миграционной службы. Посольство со всеми из них поддерживало связь по телефону. Еще двум россиянам после вмешательства посольства и почетного консульства России в городе Гуаякиль был разрешен въезд в страну», — добавил Спринчан.

10 апреля РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что ряд граждан РФ столкнулись с проблемами при въезде в Эквадор. По информации источника, россиян отправляли на дополнительные собеседования или отказывали во въезде в эту страну.

Ранее сообщалось, что российские соотечественники в Аргентине переживают из-за своего неясного статуса.