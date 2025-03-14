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США и Израиль намерены обсудить со странами Африки переселение палестинцев

AP: США и Израиль обратились к странам Африки для переселения палестинцев
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Ronen Zvulun/Reuters

США и Израиль обратились к странам Африки для обсуждения возможного переселения палестинцев из сектора Газа в попытке реализовать план, предложенный американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По данным американских и израильских официальных лиц, дипломатические переговоры были начаты с Суданом, Сомали и самопровозглашенным государством Сомалиленд. Как пишет AP, отдельные запросы от США и Израиля были отправлены в прошлом месяце, спустя несколько дней после того, как действующий президент США совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху представили план, касающийся Газы. По информации агентства, ссылающегося на свои источники, Судан уже отклонил поступившее предложение.

Согласно материалу AP, все три региона являются экономически неблагополучными, а в некоторых случаях охвачены насилием, что ставит под сомнение заявленную Трампом цель переселения палестинцев из Газы в «прекрасную местность».

5 февраля Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер дал обещание, что США будут нести ответственность за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Ранее Трамп опубликовал видео о будущем сектора Газа, где деньги падают с небес.

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