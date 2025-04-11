В ЕК высказались о вводе пошлин со стороны США

Член Европейской комиссии (ЕК) по экономике Валдис Домбровскис заявил, что американские таможенные пошлины негативно отразятся на ВВП США. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, после введения пошлин ВВП США сократится на 0,8-1,4% до 2027 года, а ВВП ЕС сократится на 0,2%.

«Эти модельные симуляции не учитывают дополнительную потерю доверия инвесторов и бизнеса к экономике США, что может усилить негативное влияние на ВВП», — сказал Домбровскис.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

9 апреля Соединенные Штаты Америки приостановили действие торговых пошлин на 90 дней в отношении свыше 75 стран.

Ранее Трамп раскрыл, сколько США зарабатывают политикой пошлин.