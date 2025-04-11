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Сийярто заявил о провале политической стратегии Евросоюза по Украине

Сийярто: трехлетняя политическая стратегия ЕС по Украине провалилась
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Global Look Press

Трехлетняя политическая стратегия Евросоюза по Украине провалилась, сообщество выступает за продолжение войны. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Мы видим, что политика или политическая стратегия, которую Европейский союз проводил в течение последних трех лет, полностью провалилась, что нанесло большой вред Европе, европейской экономике, европейскому народу», — заявил он.

По словам премьер-министра, европейские лидеры хотят продлить или увеличить время, которое нужно для того, чтобы «расплатиться за последствия» своей плохой стратегии, однако они, к сожалению, скорее выступают за продолжение боевых действий, чем за заключение мира.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия заинтересована в мире, как и американская сторона.

До этого ирландский журналист Чейз Боуз заявил, что Россия ведет переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине, в то время как страны Европы желают его продолжения. По его мнению, нежелание Европы завершать боевые действия на Украине становится все более очевидным.

Ранее Сийярто посоветовал не стрелять себе в ногу, говоря об ответных пошлинах ЕС.

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