Захарова: кураторы Зеленского на Западе относятся к нему с брезгливостью

Кураторы украинского лидера Владимира Зеленского с брезгливостью относятся к нему и не считают нужным скрывать это. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Киев сам предложил США свои недра.

«С какой же брезгливостью относятся к Зеленскому его кураторы. Даже не считают нужным это скрывать», - отметила она.

Захарова подчеркнула, что Зеленского сначала купили с потрохами, использовали, а сегодня «вытирают грязные и окровавленные руки» об него же.

До этого Блинкен подтвердил, что Зеленский сам предложил Вашингтону украинские минералы в обмен на военную помощь.

По словам американского дипломата, это была одна из частей так называемого «плана победы» Киева, который Зеленский принес в последние шесть месяцев администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее Россия предложила США снять санкции с «Аэрофлота».