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Нарышкин заявил о борьбе России с идущим из Европы нацизмом

Нарышкин: РФ, как и 80 лет назад, ведет борьбу с нацистским злом из Европы
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Евгений Биятов/РИА Новости

Россия сейчас, как и 80 лет назад, с оружием в руках ведет непримиримую борьбу с нацизмом из Европы. Об этом на круглом столе по теме книгоиздания в России заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

«Традиции отечественной фронтовой поэзии и прозы, заложенные в годы Великой Отечественной войны, продолжают жить и сегодня, когда наша страна, как и 80 лет назад, с оружием в руках ведет непростую борьбу с исходящим из Европы нацистским злом», — заявил он.

До этого в СВР заявили, что власти ведущих стран Запада вынуждены принимать жесткие меры, чтобы их граждане не узнали о широком распространении нацистской идеологии на Украине.

По данным пресс-службы ведомства, журналистам во время записи репортажей с участием украинцев предписывается вежливо просить их на время съемок скрывать нацистские атрибуты и воздерживаться от нежелательных действий, например, демонстрации соответствующего приветствия.

Ранее историк рассказал о корнях украинского национализма.

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