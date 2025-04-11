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Хиросима пока не уведомила посольство РФ о проведении памятной церемонии

Посольство РФ пока не получило уведомлений от Хиросимы о памятной церемонии
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The Embassy of the Russian Federation in Japan/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Посольство России в Японии пока не получило от Хиросимы уведомлений о проведении памятной церемонии по случаю годовщины американской бомбардировки города. Об этом РИА Новости сообщили в диппредставительстве.

«Предметно говорить о реакции посольства не приходится, так как никаких официальных уведомлений дипмиссия не получала. Гипотетические рассуждения пока преждевременны», — говорится в сообщении посольства.

Несколькими часами ранее телеканал NHK сообщил, что власти Хиросимы изменят формат приглашения стран на памятную церемонию. По данным журналистов, в 2025 году государствам, в том числе России и Белоруссии, разошлют уведомления о проведении мероприятия.

В октябре 2024 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Япония не приглашает РФ на годовщины трагедий в Хиросиме и Нагасаки. По ее словам, вместо этого тема применения ядерного оружия искусственно увязывается с Москвой.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что сделал бы Хиросиму из той части Украины, где есть нацисты.

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