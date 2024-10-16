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В МИД объяснили, почему Россию не приглашают на годовщины трагедий в Хиросиме и Нагасаки

МИД: Россию не приглашают на годовщины Хиросимы и Нагасаки, формируя вину РФ

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Телеграм-канал «МИД России»

Япония не приглашает Россию на годовщины трагедий в Хиросиме и Нагасаки, вместо этого тема применения ядерного оружия искусственно увязывается с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой передает РИА Новости.

«Уже несколько лет наших дипломатов не приглашают на памятные церемонии 6 и 9 августа в сожженных в 1945 году ядерным огнем японских городах. Почему? На каком основании? Для чего это делается? Для того, чтобы создать ощущение псевдовины нашей страны», — сказала она.

14 октября президент США Джо Байден поздравил японскую организацию «Нихон Хиданке», объединяющую выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, с получением Нобелевской премии мира.

12 октября премьер-министр Японии Сигэру Исиба во время дебатов глав политических партий в преддверии предвыборной кампании о стремлении создать мир без ядерного оружия напомнил об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, прямо заявив, что атомные бомбы на японские города сбросили США.

Ранее премьер Японии не упомянул США на памятной церемонии в Нагасаки.

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