В МИД России ответили на вопрос о прямых переговорах с Украиной

МИД РФ об условиях прямых переговоров с Киевом: открыты к реальным предложениям

Россия готова к дискуссиям по предложениям, предполагающим устранение первопричин украинского конфликта. Об этом заявил РИА Новости глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, говоря об условиях прямых переговоров с Украиной.

«Они вышли из прямых переговоров с Россией, которые велись с конца февраля до середины апреля 2022 года. В сентябре 2022 года был принят указ президента Украины о самозапрете на ведение переговоров», — напомнил он.

Как отметил российский дипломат, Россия готова принять такие предложения по Украине, которые бы затрагивали первопричины украинского кризиса. Однако политика нынешнего киевского режима, обратил внимание Полищук, показывает, что Украина к этому не готова.

8 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ и США ищут долгосрочное и устойчивое решение конфликта на Украине. По его словам, для этого нужно устранить первопричины кризиса, в частности «накачку Украины западным оружием».

Ранее госдеп США назвал прекращение огня на Украине первоочередной задачей.