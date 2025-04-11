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В МИД России ответили на вопрос о прямых переговорах с Украиной

МИД РФ об условиях прямых переговоров с Киевом: открыты к реальным предложениям
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Россия готова к дискуссиям по предложениям, предполагающим устранение первопричин украинского конфликта. Об этом заявил РИА Новости глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, говоря об условиях прямых переговоров с Украиной.

«Они вышли из прямых переговоров с Россией, которые велись с конца февраля до середины апреля 2022 года. В сентябре 2022 года был принят указ президента Украины о самозапрете на ведение переговоров», — напомнил он.

Как отметил российский дипломат, Россия готова принять такие предложения по Украине, которые бы затрагивали первопричины украинского кризиса. Однако политика нынешнего киевского режима, обратил внимание Полищук, показывает, что Украина к этому не готова.

8 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ и США ищут долгосрочное и устойчивое решение конфликта на Украине. По его словам, для этого нужно устранить первопричины кризиса, в частности «накачку Украины западным оружием».

Ранее госдеп США назвал прекращение огня на Украине первоочередной задачей.

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Переговоры о мире на Украине
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