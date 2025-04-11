Стало известно, что Израиль и Турция не смогли договориться по Сирии

Kan: Израиль и Турция не достигли соглашения по Сирии на переговорах в Баку

Израиль и Турция в ходе переговоров в Баку не смогли достичь соглашения по предотвращению напряженности между двумя странами в Сирии. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, переговоры, в ходе которых израильская и турецкая стороны пытаются договориться о создании механизма предотвращения конфликтов между ними в Сирии, должны продолжиться после завершения иудейского праздника Песах, который в 2024 году будет отмечаться с 12 по 19 апреля.

Kan также утверждает, что Турция отказалась пропустить через свое воздушное пространство самолет израильских ВВС с делегацией Израиля, следовавший в Азербайджан. В результате воздушное судно было вынуждено облететь Турцию западнее над Черным морем.

Накануне в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что представители еврейского государства и Турции провели переговоры в Азербайджане. В ведомстве главы кабмина заявили, что во время встречи стороны «изложили свои интересы в регионе», после чего «было условлено о продолжении диалога для поддержания региональной стабильности».

Ранее в Турции заявили, что Израиль может захватить Дамаск.