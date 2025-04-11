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В Британии вынесут приговор бывшему губернатору Севастополя

Суд в Лондоне 11 апреля вынесет приговор экс-губернатору Севастополя Овсянникову
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Василий Батанов/РИА Новости

Суд в Лондоне в пятницу, 11 апреля, вынесет приговор бывшему губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову, обвиняемому властями Великобритании в обходе санкций. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель суда лондонского района Сазерк.

«Вынесение приговора состоится завтра в 10 утра (12:00 мск. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

Представитель инстанции уточнил, что заседание должно завершиться до 13:00 по местному времени (15:00 мск). В рамках этого же слушания будет вынесен приговор и брату экс-губернатора Алексею Овсянникову. Его также признали виновным по делу об обходе санкций. Оба подсудимых будут присутствовать в суде лично.

На этой неделе газета Times сообщила, что Королевский суд Саутуорка в Лондоне признал Овсянникова виновным в уходе от санкций.

По версии следствия, экс-губернатор незаконно получил от своей жены Екатерины Овсянниковой в общей сложности £76 тыс. Также среди обвинений против Овсянникова — получение денег от брата для покупки и страховки автомобиля Mercedes.

Хотя санкции ЕС и США против Овсянникова были отменены в 2022 году Европейским судом из-за недостатка доказательств, британские санкции оставались в силе. Обвинение утверждает, что Овсянников получил британский паспорт в январе 2023 года, предоставив ложные сведения для открытия банковского счета.

Ранее Британия сняла санкции с российского предпринимателя.

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