В Азербайджане была совершена попытка государственного переворота. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, передает агентство APA.

Он рассказал, что вмешательство в азербайджанские выборы в предыдущие годы осуществлялось при помощи средств, которые направлялись западными НПО в страну и антиазербайджанской пропаганды в СМИ.

«Мы на самом деле не полностью контролировали эти финансовые потоки. И именно поэтому такие печально известные институты, как Национальный демократический институт (NDI организация, созданная правительством США, финансируемая Национальным фондом демократии (NED) для продвижения демократии в развивающихся странах), на самом деле замышляли здесь государственный переворот. Все это было выявлено», — сказал Алиев.

По его словам, азербайджанские власти отследили более $1 млн, которые были сняты с банковского счета, а затем обнаружили часть этих денег в арендованных квартирах активистов оппозиции, вместе с коктейлями Молотова и инструкциями по нападению на правительственные здания и полицейских.

«Мы прошли через все это, в том числе попытки устроить здесь в 2005 году «оранжевую революцию» под эгидой Госдепа США. Мы все помним и никогда не забудем», — заключил политик.

Ранее в Сербии поблагодарили Россию за предотвращение госпереворота в стране.