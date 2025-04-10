В Аргентине призвали арестовать верховного лидера Ирана

Аргентинский прокурор Себастьян Бассо потребовал от федерального судьи страны Даниэля Рафекаса ареста верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в рамках расследования теракта в Буэнос-Айресе 1994 года, когда был взорван еврейский центр. Об этом сообщает портал Infobae со ссылкой на соответствующее прошение.

Бассо считает, что необходимо провести расследование предполагаемой причастности Хаменеи к планированию и осуществлению теракта, а также выдать национальный и международный ордер на арест.

Infobae отмечает, что судья должен будет рассмотреть прошение прокурора и принять решение о выдаче ордера на арест Хаменеи через несколько дней.

В 2024 году официальный представитель президента Аргентины Мануэль Адорни сообщал, что Буэнос-Айрес попросил Интерпол арестовать министра внутренних дел Ирана Ахмада Вахиди за причастность к теракту у здания еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о применении военной силы против Ирана в случае необходимости.