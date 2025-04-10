В РФ обвинили западные страны в стремлении расчистить дорогу «агентам влияния»

Западные страны стремятся расчистить дорогу своим «агентам влияния», ужесточая законодательство и запрещая делать то же самое государствам, которые защищают собственный суверенитет. Об этом сообщил член Государственной думы РФ Василий Пискарев в Telegram-канале.

Он обратил внимание, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла новую антироссийскую резолюцию. Документ получил название «Иностранное вмешательство как угроза демократической безопасности в Европе».

«Запад пытается расчистить дорогу своим «агентам влияния» и поступательно идет по пути ужесточения своего законодательства», — пояснил депутат.

По словам Пискарева, авторы резолюции предложили западным государствам скоординировать работу своих специальных служб для противодействия РФ. Кроме того, документ предполагает усиление правовых механизмов привлечения к ответственности лиц, внесенных в реестр иностранных агентов.

Как отметил парламентарий, ПАСЕ намерена опираться на французский и канадский опыт при реализации данной инициативы. Также за основу будут взяты американские и британские законы, которые предусматривают более суровые нормы реагирования на деятельность иностранных агентов по сравнению с российскими.

В то же время депутат счел недопустимыми предложения о либерализации контроля за внешним вмешательством в дела РФ. Пискарев выразил уверенность, что западные страны планируют «масштабировать и усилить» такое давление на Москву.

Ранее российский депутат Вячеслав Володин назвал РФ самой открытой страной в мире, говоря о принятии новых законопроектов об иностранных агентах.