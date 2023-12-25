Россия планирует открыть за рубежом новые посольства и генконсульства

Россия планирует открыть за рубежом два посольства и пять генконсульств, решения уже согласованы. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов в интервью kp.ru.

Как отметил замглавы МИД, поддержание нормальных дипломатических отношений с иностранными государствами является одной из важнейших задач российской внешней политики.

По его словам, за последние два года западные страны выслали несколько сотен российских дипломатов и закрыли 14 загранучреждений. При этом он подчеркнул, что в ближайшей перспективе предстоит существенное расширение дипломатического присутствия РФ за рубежом.

«Уже приняты и согласованы с властями государств пребывания решения об открытии посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, генеральных консульств в Капане (Армения), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Денпасаре (Индонезия) и Мале (Мальдивская Республика)», — сказал Иванов.

Замминистра добавил, что РФ в ближайшие годы также планирует открыть дипломатические и консульские миссии еще в целом ряде государств, расположенных в географических регионах, ставших для Москвы ключевыми в соответствии с новой концепцией внешней политики страны.

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