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Россия планирует открыть за рубежом новые посольства и генконсульства

Замглавы МИД Иванов: РФ откроет за рубежом два посольства и пять генконсульств

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Россия планирует открыть за рубежом два посольства и пять генконсульств, решения уже согласованы. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов в интервью kp.ru.

Как отметил замглавы МИД, поддержание нормальных дипломатических отношений с иностранными государствами является одной из важнейших задач российской внешней политики.

По его словам, за последние два года западные страны выслали несколько сотен российских дипломатов и закрыли 14 загранучреждений. При этом он подчеркнул, что в ближайшей перспективе предстоит существенное расширение дипломатического присутствия РФ за рубежом.

«Уже приняты и согласованы с властями государств пребывания решения об открытии посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, генеральных консульств в Капане (Армения), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Денпасаре (Индонезия) и Мале (Мальдивская Республика)», — сказал Иванов.

Замминистра добавил, что РФ в ближайшие годы также планирует открыть дипломатические и консульские миссии еще в целом ряде государств, расположенных в географических регионах, ставших для Москвы ключевыми в соответствии с новой концепцией внешней политики страны.

7 декабря сообщалось, что Чехия может назначить нового посла в России.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.

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