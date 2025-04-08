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Маск назвал «идиотом» советника Трампа по торговле из-за слов о Tesla

Маск: советник Трампа по торговле Питер Наварро просто идиот
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David Swanson/Reuters

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) миллиардер Илон Маск в соцсети X назвал советника президента США по торговле и производству Питера Наварро «просто идиотом» в ответ на его высказывание о том, что компания Tesla закупает значительную часть комплектующих для электромобилей за границей.

«То, что он говорит, — абсолютная неправда», — заявил Маск.

Позже он написал еще один пост, где назвал Наварро «Питером Ретаррдо» (от английского retarded — умственно отсталый).

Наварро ранее опубликовал видео, в котором заявил, что Маск является не производителем, а сборщиком электромобилей. По его словам, многие батареи для производимых на заводе Tesla в Техасе машин закупаются в Японии и Китае, а электроника — на Тайване.

До этого Маск обрушился с критикой в адрес Наварро который сыграл ключевую роль в разработке плана о пошлинах. Источники The Washington Post сообщали, что бизнесмен даже лично обратился к Трампу по поводу тарифов, однако пока этого не принесло результатов.

Ранее в США раскрыли, когда Маск уйдет из американского правительства.

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