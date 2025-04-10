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Сирийская диаспора добилась одной перестановки в Москве

«Ъ»: сирийская диаспора добилась смены посла в Москве
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Сирийская диаспора добилась смены посла в Москве Башара аль-Джафари, который получил из Дамаска уведомление о прекращении своих полномочий. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что основная претензия к аль-Джафари заключается в том, что он отстаивал интересы правительства экс-президента Сирии Башара Асада на международных площадках. 

Издание подчеркивает, что в период с 2020 по 2022 год он был замминистра иностранных дел страны, а с 2006 по 2020 год — возглавлял постоянное представительство республики при ООН в Нью-Йорке.

«Ъ» утверждает, что после свержения Асада аль-Джафари формально сменил свою позицию, он поддержал новое руководство страны. Источники в диаспоре отметили, что ожидают возбуждения дела в отношении дипломата.

Накануне сообщалось, что Дамаск назначит нового посла Сирии в России, глава диппредставительства республики в Москве Башар аль-Джафари уже получил уведомление об отзыве.

Ранее посол Сирии в Москве обвинил Асада в позорном побеге.

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