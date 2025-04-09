Германия намерена внести существенные изменения в миграционную политику

Мерц: получить гражданство ФРГ можно будет после пяти лет нахождения в стране

Получить гражданство Германии после изменений в миграционной политике ФРГ можно будет лишь после пяти лет пребывания в стране, а не после трех, как в настоящее время. Об этом заявил глава Христианско-демократического союза Германии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, передает Reuters.

«Получение гражданства займет минимум пять лет», — подчеркнул он.

В марте Мерц говорил, что ХДС совместно с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) договорились ужесточить миграционную политику.

По словам главы политической партии, в планах у партнеров расширение числа правовых инструментов для борьбы с нелегальной миграцией, а также усиление пограничного контроля. Также в ХДС/ХСС намерены свернуть программы по добровольному приему беженцев, в том числе из Афганистана, а также существенно расширить полномочия полиции. При этом некоторым мигрантам запретят привозить в Германию свои семьи.

Ранее стало известно, нелегалов из каких стран больше всего в Германии.