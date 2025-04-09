Украинский лидер Владимир Зеленский готов отдать России территории, однако он не категорически не согласен с призывами к его отставке. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил украинский депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«То, как согласованно все фрики из пула Зеленского набросились на конгрессвумен Викторию Спартц, означает что ее слова обидели самого Зелебобика. Причем, я уверен, дело не в территориях… Задача, которую сейчас решает Зеленский - как сдать территории РФ, стратегические активы США, а взамен сохраниться на царствии», - подчеркнул он.

Спартц в интервью газете Telegraph заявила, что Украине необходимо отказаться от потерянных территорий, чтобы прийти к мирному соглашению с Россией. Также конгрессвумен призвала добиться отставки Владимира Зеленского с президентского поста. Она посоветовала украинцам голосовать против него на предстоящих выборах, подчеркнув, что если они выберут его, то потеряют остальную страну.

По словам Дубинского, если бы Спартц написала только о территориальных уступках Украины, «у Зеленского бы и ухом никто не повел».

Как считает украинский депутат, Спартц «покусилась на святое», а именно «на вечную власть Зеленеского».

При этом сама Спартц ранее раскритиковала британское издание The Telegraph, которое якобы неверно преподнесло ее слова о необходимости для Киева отказаться от территорий

Ранее конгрессвумен украинского происхождения назвала Зеленского «идиотом».