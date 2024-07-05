Планировавшую захват власти группировку обезвредили в Киргизии

Группировку, которая планировала насильственный захват власти в Киргизии, обезвредили силовики. Об этом сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики, передает ТАСС.

В заявлении ГКНБ говорится, что эта группа людей «вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации». Для этого ее участники планировали организовать массовые беспорядки, утверждают в спецслужбе.

1 июля Служба безопасности Украины заявила о задержании «активистов», которые хотели объявить об отстранении действующей власти на Украине. В ведомстве сообщили, что группа планировала провести «провокации» в Киеве под видом проведения «вече» и захватить здание Верховной рады.

В СБУ считают, что возглавлял группу соучредитель общественной организации, которая «еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями». Его имя не названо. У задержанных нашли оружие и боеприпасы. Арестованным грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали россиянина, призывавшего к захвату власти в РФ.