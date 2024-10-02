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Появились кадры задержания мэра Избербаша по делу о получении взятки

МВД РФ показало кадры задержания мэра города Избербаша Магомеда Исакова

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу одного из городов в Республике Дагестан, подозреваемого в совершении преступления коррупционной направленности. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства внутренних дел РФ.

Из заявления следует, что в отношении должностного лица было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Причиной послужило получение им взятки в особо крупном размере.

«В 2019 году чиновник получил от застройщика крупную сумму денег за невоспрепятствование строительству многоквартирного дома на земельном участке в черте города», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что взятка состояла из 1,5 млн рублей и автомобиля иностранного производства. Стоимость машины оценивается в 2,4 млн рублей.

«Гражданин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения», — подчеркивается в публикации.

Сообщение дополнено записью, на которой запечатлено задержание чиновника. При этом его имя в министерстве раскрывать не стали.

Тем не менее детали дела полностью совпадают с правонарушением, в котором обвиняют мэра города Избербаша Магомеда Исакова. Мужчину взяли под стражу еще 1 октября. Тогда же в Следственном комитете РФ рассказали, что ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в размере семидесятикратной суммы взятки.

Ранее бывшему советнику главы Дагестана дали 10 лет колонии за многомиллионную взятку.

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