Глава Гагаузии потребовала проведения открытого суда

Глава Гагаузии Евгения Гуцул потребовала проведения открытого суда по вопросу продления ее ареста. Об этом она заявила во время беседы с журналистами, передает ТАСС.

«Я настаиваю на том, чтобы заседание было открытым. Мне нечего скрывать, и я хочу, чтобы люди знали правду», — сказала Гуцул.

До этого адвокат политика Наталья Байрам назвала уголовное дело в отношении Гуцул политическим заказом и грубым нарушением прав человека. Она уточнила, что, согласно Конституции страны, срок превентивного ареста не может превышать 12 месяцев.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У главы Гагаузии забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Позже политика арестовали. Гуцул обвиняют в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии в 2023 году, незаконном финансировании политической партии «Шор» на выборах и подделке документов.

Ранее в ООН прокомментировали арест главы Гагаузии.