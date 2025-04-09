В Европе могут предложить России разделить Украину

Лидер оппозиционной в Румынии партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион может предложить России раздел Украины в случае победы на выборах. Об этом в беседе с РИА Новости заявила политолог, научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая.

«Симион обещает прекратить транзит оружия киевскому режиму (через Румынию проходит до 40%), а затем договориться с Россией о разделе сфер влияния в Восточной Европе. В частности, он хочет получить часть Черновицкой области Украины (Северная Буковина) и Молдавию, включая Приднестровье», — отметила она.

При этом, как напомнила Шумицкая, румынский политик не намерен проводить курс на выход из НАТО.

В марте Симион объявил, что его кандидатуру утвердил избирком для участия в президентских выборах.

26 февраля в Румынии был выдан ордер на арест кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. По информации агентства Mediafax, его подозревают в создании фашистской организации, направленной на разрушение конституционного строя, а также в незаконном финансировании своей избирательной кампании. В рамках расследования этого дела в Румынии прошли обыски у людей, близких к политику.

Ранее Джорджеску назвал госпереворотом решение об отмене итогов выборов президента.