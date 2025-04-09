Политолог Дробницкий: Трамп не будет расследовать дело о покушении на него

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал сообщение американских СМИ о том, что подозреваемый в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут пытался купить у некоего украинца ручной подствольный гранатомет (РПГ). По мнению эксперта, даже если Вашингтон инициирует расследование этой истории, вряд ли будут результаты.

«Я вижу два сценария. Первый: Трамп давит на Евросоюз и Киев, чтобы те запустили расследование. Все закончится предельно просто: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генпрокурор Украины Алексей Хоменко сделают громкие заявления, но разбирательство вестись не будет», — отметил Дробницкий.

При втором сценарии, продолжил он, расследование инициируют США на уровне конгресса и ЦРУ. Однако разбирательство приведет к тому, что Вашингтону придется объявить врагами Штатов блок НАТО и другие евроатлантические структуры, а также Украину и часть американского истеблишмента, близкого к экс-президенту Джо Байдену. Трамп вряд ли готов к такому шагу, подытожил политолог.

Как сообщали СМИ, Рут поддерживал связь с неким гражданином Украины и пытался купить у него РПГ — чтобы «неблагоприятный для Украины» Трамп «не смог избраться». Кроме того, до задержания мужчина писал в соцсетях о готовности «сражаться и умереть» за Киев и призывал иностранцев присоединяться к ВСУ.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев позднее заявил, что истинные заказчики сентябрьского покушения на Трампа находятся на Украине, и призвал хозяина Белого дома «покарать» их.

Ранее сын Трампа раскритиковал Киев из-за информации о покушении на отца.