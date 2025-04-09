В Польше заявили, что Трамп развязал ядерную экономическую войну

Президент США Дональд Трамп развязал «ядерную экономическую войну». Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил вице-премьер-министр Польши, министр информатизации Кшиштоф Гавковский.

«После очередных заявлений о наложении на Китай пошлин в размере более 100% в мире начинается атомная экономическая война», — сказал он.

Гавковский подчеркнул, что взаимные пошлины США и Китая отразятся на мировой экономике.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

Ранее в России оценили намерения конгресса США отменить пошлины Трампа.