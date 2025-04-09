Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп пообещал поддерживать 104% пошлины против Китая, пока тот не сдастся

Трамп заявил, что 104% пошлины против Китая будут действовать до заключения сделки
close
Kevin Mohatt/Reuters

Пошлины на импорт из Китая в размере 104% будут действовать до тех пор, пока Пекин не пойдет на сделку с Вашингтоном. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, которого цитирует телеканал NBC News.

«Пока они не заключат с нами сделку, так и будет», — заявил Трамп, объявляя о введении пошлин.

Президент США утверждает, что Китай «действительно хочет» заключить эту сделку по снижению тарифов.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Позднее Китай ввел ответные тарифы в размере 34%, после чего Трамп повторно увеличил тарифы на 50%.

При этом телеканал CNN высказал точку зрения, что Китайская Народная Республика может одержать победу в начавшей торговой войне с Соединенными Штатами.

Ранее в России оценили намерения конгресса США отменить пошлины Трампа.

Все новости на тему:
«Тарифные войны» Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами