Трамп пообещал поддерживать 104% пошлины против Китая, пока тот не сдастся

Пошлины на импорт из Китая в размере 104% будут действовать до тех пор, пока Пекин не пойдет на сделку с Вашингтоном. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, которого цитирует телеканал NBC News.
«Пока они не заключат с нами сделку, так и будет», — заявил Трамп, объявляя о введении пошлин.
Президент США утверждает, что Китай «действительно хочет» заключить эту сделку по снижению тарифов.
2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.
Позднее Китай ввел ответные тарифы в размере 34%, после чего Трамп повторно увеличил тарифы на 50%.
При этом телеканал CNN высказал точку зрения, что Китайская Народная Республика может одержать победу в начавшей торговой войне с Соединенными Штатами.
Ранее в России оценили намерения конгресса США отменить пошлины Трампа.