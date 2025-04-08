В Госдуме оценили вероятность подписания перемирия с Украиной к маю

Депутат Шеремет счел маловероятным перемирие с Украиной в мае при власти в Киеве

При действующей в Киеве власти подписание перемирия или мирного договора в мае маловероятно. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Депутат указал, что любой конфликт заканчивается перемирием, однако в ситуации с Киевом это «вариант очень сомнительный». По его словам, Владимир Зеленский «в полном объеме» не контролирует воинские формирования, находящиеся на линии боевого соприкосновения.

Пока в Киеве находится нелегитимная и незаинтересованная в прекращении боевых действий власть, успеха в реализации мирных инициатив не будет, полагает Шеремет.

До этого депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что перемирие между Россией и Украиной возможно в мае.

«Многие прогнозируют, что в мае все-таки удастся договориться о каком-то прекращении огня. Я не исключаю, что может быть предложен или даже реализован некий план перемирия», — сказал депутат.

Ранее в Совфеде раскрыли, что нужно сделать для перемирия с Украиной.