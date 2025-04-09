Американский профессор указал на провал плана Трампа в отношении Китая

Профессор Сакс: пошлины США против Китая не ограничат его торговые возможности

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины против Китая не ограничат его возможностей в сфере торговли, Пекин будет взаимодействовать с остальным миром. Об этом в беседе с РИА Новости заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

По его словам, если цель действий Трампа – изолировать Китай, то он потерпит неудачу. Соединенные Штаты не обладают необходимой силой, чтобы разорвать торговые отношения Пекина с остальным миром, указал профессор.

Торговый дефицит США стал следствием чрезмерных расходов в сравнении с доходами, а не несправедливости со стороны третьих стран, подчеркнул Сакс.

4 апреля Китай объявил о введении ответных пошлин в размере 34% на все товары из США, которые вступят в силу 10 апреля. В ответ США анонсировали новые пошлины на китайскую продукцию.

На фоне торгового конфликта индекс Shanghai Composite за день упал на 7,34%. В Китае заявили, что не потерпят тарифный «шантаж» со стороны Вашингтона.

Ранее Захарова одним словом оценила введенные Трампом пошлины.